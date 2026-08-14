Lopes Brasil-Consultoria de Imoveis SA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Lopes Brasil-Consultoria de Imoveis SA äußerte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0,03 BRL gegenüber 0,110 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Lopes Brasil-Consultoria de Imoveis SA 55,2 Millionen BRL umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 51,5 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at