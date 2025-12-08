Galderma Aktie
WKN DE: A407X6 / ISIN: CH1335392721
|
08.12.2025 09:39:50
L’Oréal doubles stake in Galderma to 20%
Beauty giant may take board seats but backs aesthetic injectables specialist’s independenceWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
|
09:39
|L’Oréal doubles stake in Galderma to 20% (Financial Times)
|
09:03
|L'Oreal verdoppelt Beteiligung an Galderma auf 20 Prozent (Dow Jones)
