Lords Chloro Alkali mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Lords Chloro Alkali gab am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,59 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,220 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 983,4 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 62,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 606,2 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at