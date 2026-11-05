Lords Chloro Alkali: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Lords Chloro Alkali hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,15 INR. Im Vorjahresviertel hatte Lords Chloro Alkali 3,59 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,35 Prozent auf 1,15 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 983,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at