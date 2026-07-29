Lords Chloro Alkali: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Lords Chloro Alkali hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,22 INR. Im Vorjahresviertel waren 4,15 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1,06 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,00 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at