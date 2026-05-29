Lords Ishwar Hotels: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Lords Ishwar Hotels hat am 28.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Lords Ishwar Hotels hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,410 INR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lords Ishwar Hotels in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 21,1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 23,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,110 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lords Ishwar Hotels 0,460 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Lords Ishwar Hotels im vergangenen Geschäftsjahr 73,65 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lords Ishwar Hotels 83,64 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at