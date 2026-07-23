Lords Ishwar Hotels stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Lords Ishwar Hotels hat am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,100 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 23,2 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,7 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at