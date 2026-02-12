Lords Ishwar Hotels verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lords Ishwar Hotels hat sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,06 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,030 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Lords Ishwar Hotels 21,5 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 23,1 Millionen INR umgesetzt worden.

