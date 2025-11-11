Lords Ishwar Hotels: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Lords Ishwar Hotels hat am 08.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,06 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,060 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lords Ishwar Hotels in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 27,99 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 14,4 Millionen INR im Vergleich zu 20,0 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at