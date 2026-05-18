Lordstown Motors präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Lordstown Motors hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Lordstown Motors vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,05 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at