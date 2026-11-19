Lordstown Motors hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lordstown Motors ein EPS von 0,010 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at