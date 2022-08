L'Oréal-Aktie gibt nach: Grimardias folgt auf Ingrid Heisserer als Finanzchef von L'Oréal Österreich und Deutschland

Er tritt ab Ende November die Nachfolge von Ingrid Heisserer (49) an, die das Kosmetikunternehmen verlässt. Heisserer hatte die Position seit September 2021 inne. Das teilte L'Oréal am Montag in einer Presseaussendung mit.

Nach Unternehmensangaben ist Grimardias bereits seit 23 Jahren für den Kosmetikkonzern im Finanzbereich tätig. Er war als Finanzchef von L'Oréal Benelux (Belgien, Luxemburg und den Niederlanden) beschäftigt, bevor er 2016 Finanzchef von L'Oréal für Westeuropa wurde.

Die L'Oréal-Aktie verliert an der EURONEXT in Paris am Montag zeitweise 2,20 Prozent auf 345,00 Euro.

