L'Oreal-Aktien steigen nach kräftigem Umsatzplus

Frankfurt (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

09.49 Uhr - Die überraschend kräftige Umsatzsteigerung bei L'Oreal im ersten Quartal überzeugt die Anleger. Die Aktien des französischen Kosmetikkonzerns steigen in der Spitze um mehr als sechs Prozent. Auf vergleichbarer Basis kletterte der Umsatz von Januar bis März um 9,4 Prozent auf 11,24 Milliarden Euro. Analysten von Jefferies hatten dagegen lediglich ein Umsatzplus von 6,1 Prozent prognostiziert. Die Titel des Kosmetikherstellers Beiersdorf, die am Freitag ex Dividende gehandelt werden, gehören mit einem Plus von 0,4 Prozent zu den wenigen Gewinnern im Dax.

07.05 Uhr - Die Furcht vor einer weiteren Eskalation des Konflikts zwischen Israel und dem Iran lässt die Ölpreise deutlich steigen. Das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI verteuern sich zeitweise um mehr als vier Prozent auf 90,75 beziehungsweise 86,28 Dollar je Fass. Für Verunsicherung sorgten Berichte, wonach Israel den Iran angegriffen habe. Iranische Staatsmedien berichteten am frühen Morgen, dass die Luftabwehr Drohnen zerstört hätten. Anleger fürchten, dass es bei einer weiteren Eskalation der Spannungen im Nahen Osten zu Störungen der Ölversorgung kommen könnte.

06.57 Uhr - Folgende Aktien werden am Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt:

Schlusskurs Dividende

Beiersdorf AG 135,60 1,00

Siemens Healthineers AG 51,18 0,95

