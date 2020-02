L'Oreal erhöht Dividende und ist zuversichtlich für 2020

FRANKFURT (Dow Jones)--L'Oreal hat im vergangenen Jahr das stärkste Umsatzwachstum seit 2007 verzeichnet. Das vierte Quartal sei hervorragend gelaufen, teilte der französische Kosmetikkonzern mit. Alle Sparten seien gewachsen. Unter dem Strich ging der Gewinn allerdings zurück. Dennoch sollen die Aktionäre eine um 10,4 Prozent höhere Dividende von 4,25 Euro je Aktie erhalten. Für das laufende Jahr äußerte sich der Konzern trotz der Coronavirus-Epidemie zuversichtlich.

Der Umsatz stieg 2019 um 10,9 Prozent auf 29,87 Milliarden Euro. Analysten hatte im Konsens mit 29,75 Milliarden laut Factset einen Tick weniger erwartet. Auf vergleichbarer Basis lag das Wachstum bei 8,0 Prozent. Der operative Gewinn stieg um 12,7 Prozent auf 5,55 Milliarden Euro. Damit verbesserte sich die operative Marge auf 18,6 von 18,3 Prozent. Der Nettogewinn ging auf 3,75 Millionen Euro zurück, von 3,90 Millionen im Vorjahr.

Mit Blick auf den Ausbruch des Coronavirus in China teilte der Konzern mit, dieser werde sich auf den Beauty-Markt in der Region und damit auch auf das Geschäft von L'Oreal auswirken, sagte CEO Jean-Paul Agon. Es sei aber noch zu früh, um die Auswirkungen zu bewerten. "Wir sind zuversichtlich, dass wir auch in diesem Jahr wieder in der Lage sein werden, uns besser zu entwickeln als der Beauty-Markt und ein weiteres Jahr des Wachstums sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn zu erreichen".

Der Konzern führt zudem zurzeit exklusive Verhandlungen über einen Verkauf seiner Marke Roger & Gallet mit der französischen Investmentholding Impala. Diese Entscheidung sei nach einer strategischen Prüfung der besten Entwicklungsoptionen für die Marke getroffen worden, hatte L'Oreal vor zwei Tagen mitgeteilt.

