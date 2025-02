L'Oreal erhöht nach Gewinnsprung 2024 die Dividende

Von Cristina Gallardo

DOW JONES--Der Kosmetikkonzern L'Oreal hat 2024 Umsatz und Gewinn erhöht und stockt nun seine Dividende auf. Bis auf China konnten die Franzosen in allen Regionen ein Wachstum verzeichnen.

Wie der Konzern am Donnerstag mitteilte, erreichte der Umsatz im Jahr 2024 rund 43,48 Milliarden Euro, was einem Plus von 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Bereinigt lag das Wachstum bei 5,1 Prozent. Allein im vierten Quartal wuchs der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 2,5 Prozent. In Nordasien, zu dem auch China gehört, sank der Umsatz im Jahr 2024 bei vergleichbaren Bedingungen um 3,2 Prozent auf 10,30 Milliarden Euro und im vierten Quartal um 3,6 Prozent auf 2,87 Milliarden Euro. Der Nettogewinn für das Jahr belief sich auf 6,41 Milliarden Euro nach 6,18 Milliarden Euro im Vorjahr.

Der Netto-Cashflow erreichte 6,6 Milliarden Euro. Der Betriebsgewinn stieg von 8,14 Milliarden Euro auf 8,69 Milliarden Euro, während die operative Marge einen Rekordwert von 20 Prozent erreichte. Der Vorstand beschloss eine Dividende von 7 Euro, was einer Steigerung von 6,1 Prozent entspricht.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2025 12:56 ET (17:56 GMT)