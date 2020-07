L'Oreal sieht trotz schwachem Halbjahr intakte Nachfrage

Von Sarah Sloat

PARIS (Dow Jones)--L'Oreal hat wegen der Coronavirus-Pandemie im ersten Halbjahr weniger verdient und umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Die Nachfrage der Verbraucher nach Schönheitsprodukten sei jedoch intakt und in der zweiten Jahreshälfte hat sich der französische Kosmetik- und Konsumgüterkonzern zum Ziel gesetzt, sich besser zu entwickeln als der Markt.

In den ersten sechs Monaten des Jahres ging der den Aktionäre zurechenbare Nettogewinn auf 1,82 Milliarden Euro zurück, von 2,33 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz sank um 12 Prozent auf 13,1 Milliarden Euro.

"Der Verbrauch von Schönheitsprodukten wurde in diesem Zeitraum stark durch die Schließung von Millionen von Verkaufsstellen beeinflusst, was zu einer echten Krise des Angebots statt der Nachfrage führte, da die Verbraucher vorübergehend nicht in der Lage waren, Produkte und Dienstleistungen zu kaufen", teilte L'Oreal mit.

Das Unternehmen, das vor allem für seine Shampoos bekannt ist, sagte, die Geschäftsentwicklung in China sei in diesem Zeitraum stark gewesen. L'Oreal bezifferte das Wachstum in China auf mehr als 30 Prozent.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 30, 2020 12:57 ET (16:57 GMT)