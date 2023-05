Kursaal Bern AG / Schlagwort(e): Personalie

LORENZ PERREN WIRD NEUER CFO DER KURSAAL BERN AG



17.05.2023

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Der Verwaltungsrat der Kursaal Bern AG hat Lorenz Perren zum neuen CFO der Kursaal Bern AG ernannt. Er wird sein Amt am 1. November antreten und damit auch in die Geschäftsleitung einrücken. Er übernimmt die Position von Thomas Keller, der die Funktion bis dahin ad interim innehat. Der 42-Jährige ist ein ausgewiesener Finanzfachmann und bringt unter anderem langjährige Erfahrung als Wirtschaftsprüfer mit. Nach Tätigkeiten bei Ernst&Young und bei der BKW kam Perren 2016 zur Swisscom Broadcast AG, wo er zurzeit Head of Controlling und stellvertretender CFO ist. Prof. em. Dr. Daniel Buser, Verwaltungsratspräsident der Kursaal Bern AG, ist überzeugt: «Mit Lorenz Perren konnten wir einen CFO gewinnen, der uns mit seinem breiten Finanzwissen auf dem Weg zum führenden Kongresszentrum der Schweiz unterstützen wird.» Kontakt Kevin Kunz CEO / Generaldirektor kevin.kunz@kursaal-bern.ch Kursaal Bern AG Kornhausstrasse 3 CH-3000 Bern 22 T+41 31 339 52 06 www.kursaal-bern.ch/investoren investoren@kursaal-bern.ch Über den Kursaal Bern

Die Kursaal Bern Gruppe ist ein Schweizer Traditionsunternehmen mit den drei Geschäftsfeldern Kongresszentrum, Hotel & Gastronomie sowie Casino. Das vielseitige All-in-One-Angebot besteht aus professionellen Kongressdienstleistungen mit modernster Digitaltechnik und 28 flexibel nutzbaren Räumen für Präsenzanlässe bis 1'500 Personen sowie Online-Events. Weiter verfügt die Gruppe über das in die internationale Accor-Gruppe eingebundene Swissôtel Kursaal Bern (4-Sterne-Superior) mit 171 Zimmern und Suiten und eine attraktive Gastronomie sowie das Grand Casino Kursaal Bern mit dem eigenen Onlineangebot '7melons' und das Casino Neuchâtel. Mit ihrer zentralen Lage im Herzen von Bern, an der Schnittstelle zwischen Deutschschweiz und Romandie, ist die Kursaal Bern Gruppe gut positioniert, um ihre Marktposition als bedeutende Schweizer Kongress-, Hotel- & Gastronomie - und Casino-Gruppe kontinuierlich auszubauen.

