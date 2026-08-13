Lorenzini Apparels gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Lorenzini Apparels hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,060 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 81,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 166,9 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 91,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at