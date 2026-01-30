Los Andes Copper informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Los Andes Copper ließ sich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Los Andes Copper die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,06 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Los Andes Copper ein EPS von 0,190 CAD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,140 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Los Andes Copper ein EPS von 0,180 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at