NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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23.09.2026 17:07:01
Losing to Win: A VC Lens Will Find the Next Nvidia
In the second half of 2009, Chief Rule Breaker David Gardner made a run of recommendations in Stock Advisor that, judged individually, look unremarkable at best. Adobe (NASDAQ:ADBE), selected in August, lags the S&P 500 by roughly 280%. Dassault Systèmes (OTC:DASTY), recommended the following month, trails the market by more than 500%. Hasbro (NASDAQ:HAS), selected that October, lags by roughly 460%. These three recs have failed to beat the market by some considerable distance.
Bookending that run of Adobe, Dassault, and Hasbro were Interactive Brokers (NASDAQ:IBKR), recommended in June, and Nvidia (NASDAQ:NVDA), recommended that December. Interactive Brokers fares far better than the middle three. It is beating the market by more than 2,300 percentage points. Nvidia, recommended at a split-adjusted $0.38, has done better still: Shares trade today at $228.87, outperforming the S&P 500 by more than 58,000 percentage points.
Run the math on that five-stock basket. Excluding Nvidia, the average performance relative to the S&P 500 across Adobe, Dassault, Hasbro, and Interactive Brokers works out to roughly +270% -- a number that looks solid, but only because Interactive Brokers is doing all the work for three underperformers. Add Nvidia to the mix, and the basket's average relative performance rockets to more than 11,800%.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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23.09.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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23.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
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23.09.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben (finanzen.at)
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23.09.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
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23.09.26
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23.09.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag im Minus (finanzen.at)
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23.09.26
|Schwache Performance in New York: So performt der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
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23.09.26
|Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|197,64
|-1,57%
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