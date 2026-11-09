LOTTE CHEMICAL: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

LOTTE CHEMICAL hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 6618,96 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2799,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 5 395,11 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte LOTTE CHEMICAL 4 786,06 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at