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09.11.2026 06:31:29
LOTTE CHEMICAL: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
LOTTE CHEMICAL hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 6618,96 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2799,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 5 395,11 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte LOTTE CHEMICAL 4 786,06 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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