LOTTE CHEMICAL vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

LOTTE CHEMICAL hat am 11.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1159,50 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal -4525,000 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 4 990,52 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4 901,76 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 5394,985 KRW sowie einem Umsatz von 4 836,60 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at