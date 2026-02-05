LOTTE CHEMICAL: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

LOTTE CHEMICAL ließ sich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat LOTTE CHEMICAL die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -41295,99 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LOTTE CHEMICAL ein EPS von -25335,000 KRW in den Büchern gestanden.

LOTTE CHEMICAL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4 709,94 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4 896,06 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 1570,689 KRW sowie einem Umsatz von 5 014,73 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 58213,220 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte LOTTE CHEMICAL ein Ergebnis je Aktie von -40565,000 KRW vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat LOTTE CHEMICAL im vergangenen Geschäftsjahr 18 483,01 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LOTTE CHEMICAL 20 430,38 Milliarden KRW umsetzen können.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 22200,981 KRW und einem Umsatz von 18 784,57 Milliarden KRW für das Geschäftsjahr ausgegangen.

