LOTTE CHEMICAL zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

LOTTE CHEMICAL hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 5125,07 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren -9593,000 KRW je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5 686,37 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte LOTTE CHEMICAL einen Umsatz von 4 197,07 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at