Lotte Chilsung Beverage: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Lotte Chilsung Beverage hat am 04.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2426,85 KRW, nach 702,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Lotte Chilsung Beverage 952,50 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 910,34 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at