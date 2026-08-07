Lotte Chilsung Beverage gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Lotte Chilsung Beverage veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2546,20 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lotte Chilsung Beverage ein EPS von 2468,00 KRW je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Lotte Chilsung Beverage mit einem Umsatz von insgesamt 1 112,90 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 087,29 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 2,35 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at