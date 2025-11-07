Lotte Chilsung Beverage hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Lotte Chilsung Beverage hat am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5907,98 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lotte Chilsung Beverage ein EPS von 4359,00 KRW je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 1 079,20 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lotte Chilsung Beverage 1 065,04 Milliarden KRW umgesetzt.

