Lotte Chilsung Beverage hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Lotte Chilsung Beverage hat am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5907,98 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4354,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lotte Chilsung Beverage im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1 079,20 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 1 065,04 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at