Lotte Chilsung Beverage legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Lotte Chilsung Beverage ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lotte Chilsung Beverage die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 3988,39 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5904,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1 050,10 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 1 079,17 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at