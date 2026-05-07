Lotte Chilsung Beverage stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lotte Chilsung Beverage lud am 04.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 2426,85 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lotte Chilsung Beverage noch ein Gewinn pro Aktie von 697,00 KRW in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Lotte Chilsung Beverage mit einem Umsatz von insgesamt 952,50 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 910,34 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 4,63 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at