Lotte Chilsung Beverage vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Lotte Chilsung Beverage hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 4376,28 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lotte Chilsung Beverage ein Ergebnis je Aktie von -2147,000 KRW vermeldet.

Umsatzseitig standen 894,30 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 3,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lotte Chilsung Beverage 923,32 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4694,56 KRW für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 5878,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Lotte Chilsung Beverage hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 3 971,10 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4 024,50 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 8429,18 KRW gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 4 012,83 Milliarden KRW, befunden.

Redaktion finanzen.at