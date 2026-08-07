Lotte Chilsung Beverage: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Lotte Chilsung Beverage hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 2546,20 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2473,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1 112,90 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 2,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1 087,29 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at