Lotte Chilsung Beverage: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Lotte Chilsung Beverage lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Lotte Chilsung Beverage hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3988,39 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5909,00 KRW je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1 050,10 Milliarden KRW – eine Minderung von 2,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1 079,17 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at