Lotte Confectionery hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Lotte Confectionery hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1091,00 KRW ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Lotte Confectionery ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 1091,000 KRW in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4 154,31 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 4 143,04 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at