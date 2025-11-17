Lotte Confectionery informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Lotte Confectionery äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1041,00 KRW ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Lotte Confectionery ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 1041,000 KRW in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,27 Prozent auf 4 154,31 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4 143,04 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at