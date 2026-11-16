Lotte Confectionery mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Lotte Confectionery hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 657,00 KRW gegenüber -1091,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,73 Prozent auf 4 124,01 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Lotte Confectionery 4 154,31 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at