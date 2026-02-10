Lotte Confectionery präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Lotte Confectionery hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3134,51 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -10168,000 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Lotte Confectionery im vergangenen Quartal 3 757,38 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lotte Confectionery 3 768,33 Milliarden KRW umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -5819,890 KRW. Im Vorjahr waren -14339,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Lotte Confectionery 15 540,13 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,38 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 15 756,98 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at