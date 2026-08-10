LOTTE CONFECTIONERY präsentierte Quartalsergebnisse

LOTTE CONFECTIONERY ließ sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat LOTTE CONFECTIONERY die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 4012,33 KRW gegenüber 1998,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1 155,75 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 064,28 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at