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11.05.2026 06:31:29
LOTTE CONFECTIONERY: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
LOTTE CONFECTIONERY lud am 08.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1855,86 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 2677,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1 027,31 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 975,13 Milliarden KRW in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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