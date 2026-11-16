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16.11.2026 06:31:29
Lotte Confectionery: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Lotte Confectionery hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 607,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1041,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Lotte Confectionery mit einem Umsatz von insgesamt 4 124,01 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4 154,31 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 0,73 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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