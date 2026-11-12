LOTTE CONFECTIONERY stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

LOTTE CONFECTIONERY hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 5523,23 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LOTTE CONFECTIONERY 5511,00 KRW je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,48 Prozent auf 1 173,86 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 156,78 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at