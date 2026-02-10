Lotte Confectionery stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lotte Confectionery hat am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3134,51 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -10168,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3 757,38 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3 768,33 Milliarden KRW umgesetzt.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 5819,890 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lotte Confectionery -14389,000 KRW je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahr hat Lotte Confectionery im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 1,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15 540,13 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 15 756,98 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

