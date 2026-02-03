LOTTE CONFECTIONERY: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

LOTTE CONFECTIONERY hat am 02.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2005,39 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LOTTE CONFECTIONERY ein EPS von -2836,000 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1 019,76 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 970,53 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 7672,58 KRW gegenüber 9571,00 KRW je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4 044,25 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 4 215,95 Milliarden KRW ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 9668,13 KRW geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 4 218,33 Milliarden KRW taxiert.

Redaktion finanzen.at