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18.05.2026 06:31:29
Lotte Confectionery: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Lotte Confectionery hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 85,29 KRW, nach -1601,000 KRW im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz lag bei 3 622,15 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 1,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3 585,25 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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