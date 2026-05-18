Lotte Confectionery: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Lotte Confectionery hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 85,29 KRW, nach -1601,000 KRW im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 3 622,15 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 1,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3 585,25 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at