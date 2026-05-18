Lotte Confectionery: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Lotte Confectionery ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lotte Confectionery die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 85,29 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -1551,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 3 622,15 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 1,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3 585,25 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at