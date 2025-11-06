LOTTE DATA COMMUNICATION COMPANY Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

LOTTE DATA COMMUNICATION COMPANY Registered gab am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 319,05 KRW. Im letzten Jahr hatte LOTTE DATA COMMUNICATION COMPANY Registered einen Gewinn von 353,00 KRW je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 277,50 Milliarden KRW – eine Minderung von 3,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 288,05 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at