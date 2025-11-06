|
06.11.2025 06:31:29
LOTTE DATA COMMUNICATION COMPANY Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
LOTTE DATA COMMUNICATION COMPANY Registered gab am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei 319,05 KRW. Im letzten Jahr hatte LOTTE DATA COMMUNICATION COMPANY Registered einen Gewinn von 353,00 KRW je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 277,50 Milliarden KRW – eine Minderung von 3,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 288,05 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX verhalten -- DAX schwächelt -- Asiens Märkte ziehen kräftig an
Am Donnerstag zeigt sich der heimische Aktienmarkt stabil, während der deutsche Leitindex leicht tiefer tendiert. Unterdessen geht es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.