LOTTE DATA COMMUNICATION COMPANY Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

LOTTE DATA COMMUNICATION COMPANY Registered präsentierte am 02.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

LOTTE DATA COMMUNICATION COMPANY Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 345,88 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 319,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat LOTTE DATA COMMUNICATION COMPANY Registered 284,01 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 277,50 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at