LOTTE DATA COMMUNICATION COMPANY Registered präsentierte Quartalsergebnisse

LOTTE DATA COMMUNICATION COMPANY Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 637,63 KRW. Im Vorjahresviertel waren 247,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,23 Prozent auf 274,50 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 280,76 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at