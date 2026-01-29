29.01.2026 06:31:29

LOTTE DATA COMMUNICATION COMPANY Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

LOTTE DATA COMMUNICATION COMPANY Registered hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

LOTTE DATA COMMUNICATION COMPANY Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 661,55 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -161,000 KRW je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 327,26 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 0,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LOTTE DATA COMMUNICATION COMPANY Registered 329,26 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 203,79 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte LOTTE DATA COMMUNICATION COMPANY Registered 849,00 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 1 170,33 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1 180,37 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 1371,50 KRW und einem Umsatz von 1 168,45 Milliarden KRW für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Wall Street tiefer erwartet -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. An der Wall Street dürfte es abwärts gehen. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen