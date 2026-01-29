LOTTE DATA COMMUNICATION COMPANY Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

LOTTE DATA COMMUNICATION COMPANY Registered hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

LOTTE DATA COMMUNICATION COMPANY Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 661,55 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -161,000 KRW je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 327,26 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 0,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LOTTE DATA COMMUNICATION COMPANY Registered 329,26 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 203,79 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte LOTTE DATA COMMUNICATION COMPANY Registered 849,00 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 1 170,33 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1 180,37 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 1371,50 KRW und einem Umsatz von 1 168,45 Milliarden KRW für das Geschäftsjahr ausgegangen.

