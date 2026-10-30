LOTTE Fine Chemical gewährte Anlegern Blick in die Bücher

LOTTE Fine Chemical hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 1170,54 KRW. Im letzten Jahr hatte LOTTE Fine Chemical einen Gewinn von 1383,00 KRW je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 525,30 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 443,36 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at